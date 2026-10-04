Batı Akdeniz'in 9 aylık ihracatı 2,2 milyar doları aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'dan yılın 9 ayında 2 milyar 233 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Can, yaptığı açıklamada, bölge ihracatının 1 Ocak-30 Eylül arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,74 oranında arttığını bildirdi.

Bölgeden bu dönemde en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe yurt dışı satışı yapıldığını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Yaş meyve sebze sektörümüz geçen yılın 9 aylık dönemine kıyasla ihracatını yüzde 26,43 oranında artırarak, 669 milyon 228 bin dolara ulaştırdı. Sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürün ise 201 milyon 983 bin dolarlık ihracat değeri ile biber oldu. Sektör bazında ikinci sırada 390 milyon 558 bin dolarla madencilik ürünleri yer aldı. Sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 19,95 oranında artış ve 289 milyon 298 bin dolarlık ihracat değeri ile doğal taş ve mermer oldu. Üçüncü sırada mobilya, kağıt ve orman ürünleri, dördüncü sırada kimyevi maddeler ve mamulleri, beşinci sırada da demir ve demir dışı metaller sektörleri yer aldı."

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Can, 9 aylık dönemde en fazla ihracatı 223 milyon 908 bin dolarla Almanya'ya yaptıklarını belirtti. Almanya'yı ise 173 milyon 122 bin dolarla ABD'nin takip ettiğini anlatan Can, ilk 5'te Çin, Rusya ve Romanya'nın bulunduğunu ifade etti.

Batı Akdeniz'den 2 bin 160 firmanın 176 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Can, bölge ihracatını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.