Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da sokak hayvanları için 84 bin metrekarelik yaşam alanı

        Antalya'da sokak hayvanları için 84 bin metrekarelik yaşam alanı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 84 bin metrekarelik alanda sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Antalya'da sokak hayvanları için 84 bin metrekarelik yaşam alanı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 84 bin metrekarelik alanda sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023'te 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete açılan merkezde tedavi, ameliyat, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

        Canlılara yaşam alanı sunulan 84 bin metrekarelik merkezde, 22 veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve yardımcı personellerden oluşan toplam 105 kişilik ekip görev yapıyor. Ekipler, hayvanların sağlık kontrollerinden tedavilerine, bakımından beslenmelerine kadar farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

        REKLAM

        Merkezde, her canlının sağlık süreci veteriner hekimler tarafından takip ediliyor. Hastalıkların teşhisinden cerrahi müdahalelere, kayıt sisteminden sahiplendirmeye kadar pek çok aşamanın yürütüldüğü merkezde, görevliler, sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuşmaları için çalışıyor.

        Merkezde yürütülen hizmetlerde kayıt ve takip sistemi de bulunuyor. Hayvanların küpe veya çip numaraları üzerinden sağlık süreçleri kayıt altına alınıyor. Böylece hayvanın merkeze hangi bölgeden getirildiği, hangi tedavilerden geçtiği ve süreç içerisinde gerçekleştirilen işlemler takip edilebiliyor.

        Sistem sayesinde sağlık geçmişine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla ulaşılabiliyor. Merkezdeki çalışmaları şeffaf bir biçimde hayvanseverler de yakından takip edebiliyor.

        REKLAM

        İlçelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, mobil kısırlaştırma hizmetleriyle farklı noktalardaki hayvanlara ulaşıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        Grip vakalarında artış! Grip aşısını kimler yaptırmalı?
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Saldalcıya "Kokmuş bir keçi var" dedi! Gemi pervanesi parçaladı sanıldı, vahşet çıktı!
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Berlin'de binlerce kişiden gösteri
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne hazır
        Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne hazır
        Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini Antalya'da anlattı
        Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini Antalya'da anlattı
        Turizmde yeni hedef: Deneyim ve destinasyon çeşitliliği
        Turizmde yeni hedef: Deneyim ve destinasyon çeşitliliği
        Antalya'da otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklandığı anlar güvenlik kam...
        Antalya'da otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklandığı anlar güvenlik kam...
        Antalya'da bıçaklanan 20 yaşındaki genç öldü
        Antalya'da bıçaklanan 20 yaşındaki genç öldü
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı