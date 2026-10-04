Antalya'da sokak hayvanları için 84 bin metrekarelik yaşam alanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 84 bin metrekarelik alanda sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023'te 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete açılan merkezde tedavi, ameliyat, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

Canlılara yaşam alanı sunulan 84 bin metrekarelik merkezde, 22 veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve yardımcı personellerden oluşan toplam 105 kişilik ekip görev yapıyor. Ekipler, hayvanların sağlık kontrollerinden tedavilerine, bakımından beslenmelerine kadar farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Merkezde, her canlının sağlık süreci veteriner hekimler tarafından takip ediliyor. Hastalıkların teşhisinden cerrahi müdahalelere, kayıt sisteminden sahiplendirmeye kadar pek çok aşamanın yürütüldüğü merkezde, görevliler, sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuşmaları için çalışıyor.

Merkezde yürütülen hizmetlerde kayıt ve takip sistemi de bulunuyor. Hayvanların küpe veya çip numaraları üzerinden sağlık süreçleri kayıt altına alınıyor. Böylece hayvanın merkeze hangi bölgeden getirildiği, hangi tedavilerden geçtiği ve süreç içerisinde gerçekleştirilen işlemler takip edilebiliyor.

Sistem sayesinde sağlık geçmişine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla ulaşılabiliyor. Merkezdeki çalışmaları şeffaf bir biçimde hayvanseverler de yakından takip edebiliyor.

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İlçelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, mobil kısırlaştırma hizmetleriyle farklı noktalardaki hayvanlara ulaşıyor.