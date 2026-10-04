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        Antalya'da "Ekim Geçidi" sergisi açılacak

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Ekim Geçidi" sergisi, 6 Ekim'de sanatseverlerle buluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Antalya'da "Ekim Geçidi" sergisi açılacak

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Ekim Geçidi" sergisi, 6 Ekim'de sanatseverlerle buluşturulacak.

        Ressam Gülsün Erbil'in projesi olarak 2002'de başlayan ve Türkiye'nin 30'dan fazla kentinin yanı sıra yurt dışında da düzenlenen "Ekim Geçidi"nin Antalya'daki 3. sergisi, 6 Ekim'de Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

        Kepez Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek sergide, farklı kuşaklardan ve sanat anlayışlarından 59 sanatçının eserleri yer alacak.

        Resim, heykel ve seramiğin yanı sıra farklı çağdaş sanat pratiklerinden eserlerin beğeniye sunulacağı serginin küratörlüğünü Akife Dekeli, tasarımını ise Özgür Manici üstlenecek.

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        Farklı söylem ve üsluplara sahip sanatçıları bir araya getirecek sergiyle, Türkiye'deki güncel sanat üretiminin çeşitliliğinin ortaya konulması amaçlanıyor.

        Sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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