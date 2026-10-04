Antalya'da "Ekim Geçidi" sergisi açılacak

Farklı söylem ve üsluplara sahip sanatçıları bir araya getirecek sergiyle, Türkiye'deki güncel sanat üretiminin çeşitliliğinin ortaya konulması amaçlanıyor.

Resim, heykel ve seramiğin yanı sıra farklı çağdaş sanat pratiklerinden eserlerin beğeniye sunulacağı serginin küratörlüğünü Akife Dekeli, tasarımını ise Özgür Manici üstlenecek.

Ressam Gülsün Erbil'in projesi olarak 2002'de başlayan ve Türkiye'nin 30'dan fazla kentinin yanı sıra yurt dışında da düzenlenen "Ekim Geçidi"nin Antalya'daki 3. sergisi, 6 Ekim'de Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

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