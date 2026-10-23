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        35. Alanya Triatlon Yarışları yarın başlıyor

        35. Alanya Triatlon Yarışları yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:51 Güncelleme:
        35. Alanya Triatlon Yarışları yarın başlıyor

        35. Alanya Triatlon Yarışları yarın başlıyor.

        Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 35. Alanya Triatlonu kapsamında Alanya Halk Triatlonu, Alanya Triatlonu Yaş Grupları Türkiye Finali, 2026 Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışları yapılacak.

        Organizasyon kapsamında Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, organizasyonun 35 yıldır devam etmesinin kentte bir spor kültürünün göstergesi olduğunu söyledi.

        Sakat olmasına rağmen 35. yıl şerefine kendisinin de yarışacağını belirten Yalçınkaya, sudan çıkabilmesi halinde yarışı bitireceğini kaydetti.

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        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise triatlonun Türkiye'de bilinmesinde Alanya'nın önemli bir basamak olduğunu belirtti.

        Özçelik, 600'ün üzerindeki sporcu katılımının bugüne kadarki en yüksek sayı olduğunu ve organizasyonun Alanya ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu ifade etti.

        Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ise organizasyonun her yıl üstüne koyarak devam etmesinin önemine işaret ederek kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, elit kategorisinde 25 farklı ülkeden 108 sporcunun yer aldığını, paratriatlonda ise 22 ülkeden maksimum sayı olan 80 sporcuya ulaşıldığını kaydetti.

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        Açıkalın, yaş gruplarında bu yıl 283 sporcunun Kızılkule önünde start alacağını, halk triatlonunda ise aile bağlarına yönelik özel kategoriler oluşturulduğunu belirtti.

        Basın toplantısına, Dünya Triatlon Birliği Operasyon Müdürü Alpar Nagy, Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Jorge Garcia Martinez, 35. Alanya Triatlonu Teknik Delegesi Kati Raudsep ve sporcular katıldı.

        Yarışlar 25 Ekim'de sona erecek.

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