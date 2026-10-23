Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye
Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 45+1 Emir Ortakaya (Kocaelispor)
ANTALYA
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