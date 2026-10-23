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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum

        Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye

        Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 45+1 Emir Ortakaya (Kocaelispor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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