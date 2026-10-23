Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Kocaelispor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor'a 21 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor'a 21 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan Enes Keskin ile ara pası yapan Duarte'nin ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 12
71. dakikada Aliti'nin ortasında ceza sahası içinde Cedric'in kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
84. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Omar Ben Ali'nin sert şutunu kaleci Serhat iki hamlede meşin yuvarlağı kurtardı.
90+4. dakikada ceza sahası dışından Enes Keskin'in sert şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğrul, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Omar Ben Ali dk. 76), Hadergjonaj, Makouta (Maestro dk. 46), Baran Ali Gezek (İzzet Çelik dk. 70), Duarte, Hagi (Enes Keskin dk. 46), İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu (Cedric dk. 46)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Meschack, Hwang, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas (Muharrem Cinan dk. 67), Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu (Maglica dk. 82), Sissoho, Show, Sousa (Agyei dk. 61), Baku (Metehan Altunbaş dk. 67), Aye (Gulliksen dk. 82)
Yedekler: Onurcan Piri, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Duarte (dk. 52) (Alanyaspor), Berkan Kutlu (dk. 27), Baku (dk. 42) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Fatih Aksoy, Aliti, İzzet Çelik (Alanyaspor), Emir Ortakaya, Berkan Kutlu, Show (Kocaelispor)
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