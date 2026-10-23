Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Kocaelispor: 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor ile karşılaşıyord. Mücadelenin ilkyarısı konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile noktalandı.

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