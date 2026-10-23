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        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Kocaelispor: 2 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor ile karşılaşıyord. Mücadelenin ilkyarısı konuk ekibin 20'lık üstünlüğü ile noktalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:53 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Kocaelispor: 2 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor ile karşılaşıyord. Mücadelenin ilkyarısı konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile noktalandı.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        24. dakikada sol kanatta topla buluşan Baku’nun sert şutu defansa çarparak üstten auta çıktı.

        27. dakika sol kanattan Rivas'ın ortasında ceza sahası içinde Berkan’ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

        32. dakikada sağ kanattan Hagi’nin ortasında ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen İbrahim Kaya’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        42. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ön direkte Aye’nin pasında topu önünde bulan Baku'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02

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        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğrul, Mehmet Salih Mazlum

        Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu

        Yedekler: Mert FurkanBayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Hwang, Cedric, İzzet Aksoy, Maestro, Yusuf Özdemir

        Teknik Direktör: Joao Pereira

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye

        Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Maglica, Agyei, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl

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        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        Goller: Berkan Kutlu (dk. 27), Baku (dk. 42) (Kocaelispor)

        Sarı kart: Emir Ortakaya (Kocaelispor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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