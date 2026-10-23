Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: 1-2

84’üncü dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Omar Ben Ali’nin sert şutunu kaleci iki hamlede kurtardı.

52’nci dakikada Enes Keskin ile paslaşarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ruan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.

42’nci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Uğur Kaan ortayı yaptı. Ön direkte yaşanan karambolün ardından Aye sağa doğru pasını çıkardı. Kale sahası içi sağ çaprazında bulunan Baku’nun sağ ayağı ile dokunduğu top, kaleci Victor’un solundan ağlara gitti: 0-2.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Corendon Alanyaspor, evinde konuk ettiği Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu.

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