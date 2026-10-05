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        77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı

        Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), ilk gün etkinlikleriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı

        Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), ilk gün etkinlikleriyle başladı.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

        Etkinlik, uzayın barışçıl kullanımı temelinde "The World Needs More Space" teması altında düzenleniyor.

        Kongrenin resmi açılış töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

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        108 ülkeden 6 bin 893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede, uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak.

        Kongreye, uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileri ile sektör temsilcileri de katılacak.

        Etkinlik kapsamında, yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplar düzenlenecek.

        - Cuma günü kapılar tüm ziyaretçilere açılacak

        IAC 2026'da ilk kez yer alacak "Future Space" alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler sergilenecek.

        Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de yerli ve yabancı konukların beğenisine sunulacak.

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        Kongre kapsamında yarın yapılacak IAF Global Uzay Liderleri Zirvesi de 40'ın üzerindeki ülkeden üst düzey yetkiliyi bir araya getirecek.

        Kongre, 9 Ekim Cuma günü toplumun her kesimini uzay bilimi ve teknolojileriyle buluşturacak "Halk Günü" etkinlikleriyle sona erecek.

        Geçen yıl Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen etkinlik, gelecek yıl da Polonya'nın Poznan kentinde kapılarını açacak.

        9 Ekim'e kadar devam edecek kongre, 1951 yılında kurulan ve 82 ülkeden 604 üyesi bulunan IAF ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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