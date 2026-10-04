Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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