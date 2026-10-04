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        Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.

        Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Olayla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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