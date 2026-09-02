Akdeniz Üniversitesi Türk kültürü ve sanatını Macaristan'da tanıttı

Akdeniz Üniversitesi Kültür, Sanat, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ekibince, Türk kültürü ve sanatının bilimsel çalışmaları, Macaristan'ın Bugaç kentinde düzenlenen Hun-Türk Kurultay'ında tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Kültür, sanat, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen kurultayda, yaklaşık 10 üniversiteden 38 akademisyen, Türk kültürü ve sanatına ilişkin bilimsel bildiriler sundu. Akademik sunumların yanı sıra geleneksel sanatların uygulamalı olarak tanıtıldığı workshop ve canlı performanslar da gerçekleştirildi.

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Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, üniversite olarak Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın desteğiyle Türk kültürünün ve sanatının izlerini farklı coğrafyalarda tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Bugaç'ta düzenlenen organizasyonun, kendisini Hun ve Türk mirasıyla ilişkilendiren toplulukların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen Türk kökenli soydaşları bir araya getirdiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı kurultayda, geleneksel çadır mimarisiyle oluşturulan etkinlik alanı, atlı gösteriler, okçuluk yarışmaları, savaş canlandırmaları, geleneksel sanatlar ve kültürel performanslarla tarihi bozkır atmosferi yansıtıldı. İndigo boyama, keçe, dokuma, ebru, minyatür, hat sanatı ve resim gibi geleneksel sanatların tanıtıldığı workshop ve performanslarda, Türk sanatlarının yaşayan kültürel miras niteliği uygulamalı çalışmalarla ortaya konuldu."

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Ayrıca Eroğlu, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile görüşerek, Türk kültürü ve sanatının uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilebilecek yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.