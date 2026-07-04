Alanya'da ayakları misinaya takılan martı amatör balıkçılarca kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde ayakları misinaya takılan martı amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde ayakları misinaya takılan martı amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, balık avlamak amacıyla tekneyle denize açılan iki amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında yüzeyde bir martının çırpındığını fark etti.
Kuşun yanına yaklaşınca ayaklarına misina dolandığını gören balıkçılar, martıyı tekneye aldı.
Ayaklarındaki misina temizlenen martı, daha sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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