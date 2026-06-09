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        Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


        Rus uyruklu Nikolai Grachev (20) yönetimindeki 07 MD 9392 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, M.K'nin (63) kullandığı 68 AGS 578 plakalı minibüsle çarpıştı.


        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.K, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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