Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı

        Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

        Akdeniz kulübünün açıklamasında, Güven Yalçın ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        "Görüşmeler başarısız olursa askeri harekata hazırım"
        "Görüşmeler başarısız olursa askeri harekata hazırım"
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Benzer Haberler

        Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 199 şüpheli tutukland...
        Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 199 şüpheli tutukland...
        Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
        Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
        Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Erzurum kampına başladı
        Corendon Alanyaspor, Erzurum kampına başladı
        Alanyaspor'da Bruno Viana, Çin Süper Lig ekibi Qingdao West Coast'a kiralan...
        Alanyaspor'da Bruno Viana, Çin Süper Lig ekibi Qingdao West Coast'a kiralan...
        Çuvala dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
        Çuvala dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı