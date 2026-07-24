Antalya'da gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Demre açıklarında seyreden gezi teknelerindeki kişilerin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler tarafından teknelerden alınan 2 kişi, tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

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