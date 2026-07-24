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        Antalya'da gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Antalya'da gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Demre açıklarında seyreden gezi teknelerindeki kişilerin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler tarafından teknelerden alınan 2 kişi, tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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