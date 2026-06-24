Antalya'da hayırsever Selahattin ve Hülya Onur'a teşekkür plaketi verildi

Antalya'nın Finike ilçesindeki Hacı Zehra Onur Anaokulu'nda düzenlenen yıl sonu programında hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.



Okulda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin sahnelediği çeşitli gösteriler, veliler ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.



Programa katılan hayırsever Selahattin Onur ile eşi Hülya Onur'a, eğitime sağladıkları maddi ve manevi katkılar dolayısıyla okul müdürü Feyza Özbağ tarafından teşekkür plaketi verildi.



Özbağ, plaket takdimi sırasında Onur çiftine okula ve öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



Etkinliğin sonunda öğrenciler kep atarak ilk mezuniyet heyecanını yaşarken, aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

