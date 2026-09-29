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        Antalya'da kadınlara kış hazırlığı bilgilendirme etkinliği düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik kış hazırlıkları hakkında bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Antalya'da kadınlara kış hazırlığı bilgilendirme etkinliği düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik kış hazırlıkları hakkında bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte mutfaklardaki kış hazırlıkları hakkında sunum yapıldı.

        Gıda Mühendisi Meltem Uz, salça, tarhana, turşu, reçel ve sos gibi evde hazırlanan yiyeceklerin hazırlanması öncesinde, hazırlık sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Hijyen, yapım sırasındaki teknikler ve saklama koşullarını da anlatan Uz, bu tür ürünlerin yapımında dikkat edilmeyen konuların ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

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        Etkinliğe katılan kadınların sorularını da yanıtlayan Uz, "Evlerimizde yapmış olduğumuz kışlık hazırlıkları gıda mühendisi bakış açısından, gıda güvenirliliğini değerlendirmek, kadınlarımızı bu konularda doğru bilgilendirmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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