Antalya'da sürüklenen lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine ekip sevk edildi. Ekiplerce yürütülen kurtarma çalışması sonucu lastik bottaki 2 kişi sahil güvenlik botuna alındı. Söz konusu kişiler, Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırıldı.

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