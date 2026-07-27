Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da sürüklenen lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'da sürüklenen lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Antalya'da sürüklenen lastik bottaki 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine ekip sevk edildi.

        Ekiplerce yürütülen kurtarma çalışması sonucu lastik bottaki 2 kişi sahil güvenlik botuna alındı.

        Söz konusu kişiler, Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Benzer Haberler

        Antalya açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 46 kişi kurtarıldı
        Antalya açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 46 kişi kurtarıldı
        Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 199 şüpheli tutukland...
        Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 199 şüpheli tutukland...
        Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
        Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
        Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
        Corendon Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı
        Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Erzurum kampına başladı
        Corendon Alanyaspor, Erzurum kampına başladı