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        Antalya'da Yunan turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Antalya'da Yunan turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan Pavlov Skylıtzıs'ın (70), odasına gelen temizlik görevlisine tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Odaya giren ekipler, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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