Bakan Kurum: "Mısır'ın küresel iklim diplomasisindeki tecrübesini COP31'in eylem gücüyle buluşturacağız"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi kapsamında diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Zirvenin dördüncü gününde Mısır Arap Cumhuriyeti Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad Mikhail ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Türkiye ve Mısır arasındaki güçlenen ilişkilerin çevre, iklim değişikliği ve yerel kalkınma alanlarında da somut iş birliklerine dönüşmesini ele aldık. COP27’ye başarıyla ev sahipliği yapan Mısır’ın küresel iklim diplomasisindeki tecrübesini COP31’in eylem gücüyle buluşturarak iklim hedeflerimizi güçlü iş birlikleriyle somut sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.