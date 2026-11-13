Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametinde gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulaması sona erdi

        COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametinde gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulaması sona erdi

        Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında D-400 kara yolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının, 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 00:59 Güncelleme:
        COP31 kapsamında Antalya-Serik istikametinde gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulaması sona erdi

        Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında D-400 kara yolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının, 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, COP31 Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda D-400 kara yolunun Antalya-Serik istikametinde dubalama sistemiyle gidiş-geliş şeklinde sürdürülen trafik uygulamasının 13 Kasım saat 00.00 itibarıyla sona erdirildiği, ancak diğer trafik tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda, il genelinde trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanması, trafik tedbirlerinin etkin biçimde uygulanması ve organizasyon süresince oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi amacıyla, ağır tonajlı araçlar, şehirlerarası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogram üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, 06.00-22.00 saatleri arasında, Alanya'dan Serik istikametinde Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D-400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergahını kullanamayacaklardır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak
        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum: "Mısır'ın küresel iklim diplomasisindeki tecrübesini COP31'in...
        Bakan Kurum: "Mısır'ın küresel iklim diplomasisindeki tecrübesini COP31'in...
        Alanya Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        Alanya Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeklere d...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hayallerini hedefe, hedeflerini gerçeklere d...
        Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı De Croo ile görüştü:
        Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı De Croo ile görüştü:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahh...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahh...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Ba...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Ba...