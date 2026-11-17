COP31 kapsamında imzalanan "İklim Dayanıklı Tarım İçin Antalya Mutabakatı" ile Antalya tarımı için yepyeni bir dönem başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Ali Çandır arasında imzalanan mutabakatın amacı, Antalya tarımının iklim değişikliğine uyum kapasitesi ile çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini güçlendirmek; ortak politika, uygulama ve iş birliği önceliklerini belirlemek olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, mutabakatın Antalya için önemin değinerek "Antalya'nın sürdürülebilir tarımı ve geleceği için imzaladığımız mutabakatın yararlı sonuçlar getireceğine inanıyorum" dedi.

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Tarımın başkenti Antalya’da COP31 kapsamında önemli bir mutabakata imza atıldı. COP31 alanındaki Antalya Evi’nde gerçekleşen imza törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu Başkanı Ali Çandır, ticaret odası, meslek odası ve sektör temsilcileri katıldı. Vali Şahin, Başkan Vekili Özdemir ve Tarım Konseyi Başkanı Çandır’ın imza attığı mutabakat kapsamında taraflar; su kaynakları yönetimi, bitkisel üretim ve sürdürülebilir üretim, hayvancılık, arıcılık ve su ürünleri, akıllı tarım başta olmak üzere 31 politika ve uygulama alanında iş birliğini geliştirecek.

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Mutabakat Antalya tarımı için dönüm noktası

İklim Dayanıklı Tarım İçin Antalya Mutabakatı imza töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, dünyanın sayılı üretim alanlarından biri olan bu stratejik sektörde yeni düzene hazırlık çağrısı yaptı. Konuşmasında geleneksel yöntemler ile çiftçilik yapılmayacağı belirten Vali Şahin şu sözlere yer verdi: "İklim değişikliğinin birinci derecede etki ettiği sektör olan tarım sektöründe de yeni düzene, yeni normale hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için artık eski usul tarım yöntemleriyle devam edebilme şansımız kalmadı. Artık yeni sözler yeni uygulama yöntemleri tespit etmeli ve bunları uygulamalıyız. Bu su yönetiminden tohum kullanımına yeni tip seralardan yağmur hasadına atık yönetimine kadar çok geniş çaplı bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Bu mutabakatla Antalya çiftçileri Antalya'da tarım konusundaki bileşenler tarım konusundaki paydaşlar şunu ifade ediyorlar. Biz iklim değişikliğinin bize getirdiği yeni tarım yöntemlerine hazırlıklıyız. Bunun için elimizden geleni yapacağız".

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Potansiyelimizi güçlendirecek adımlar atmalıyız

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de COP 31'e ev sahipliği yapan Antalya’da bu mutabakatın imzalanmasının son derece yerinde ve önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Biz Antalya olarak tarımda üretimin Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biriyiz. En önemli şehirlerinden biriyiz. Bu potansiyelimizi kullanacak ve onu da güçlendirecek adımlar atmalıyız. Bu gücümüzü koruyabilmek için üreticilerimizin değişen iklim şartlarına uyum sağlamasını desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek zorundayız. Konseyin tüm paydaşları Antalya Büyükşehir Belediye'mizin bu alanda yaptığı çalışmaları çok güzel anlattılar. Evet biz uygulayıcı bir belediyeyiz. Hep ne diyoruz? Bu COP'ta diyalog, uzlaşı, aksiyon, harekete geçmek lazım. Sözlerin eyleme dönüştüğü bir COP olması lazım." Başkan Vekili Özdemir Antalya'nın sürdürülebilir tarımı ve geleceği için imzalanan mutabakatın hayırlı olmasını diledi.