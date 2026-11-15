COP31'de Limak Filarmoni Orkestrası'ndan unutulmaz konser

Limak Filarmoni Orkestrası, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında verdiği ‘Yarına Müzikal Bir Yolculuk’ konseriyle sanatseverlerle buluştu. Limak’ın 50. kuruluş yılında gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası opera sahnelerinin başarılı sopranolarından Mariam Battistelli, şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestraya eşlik etti. Dört yıl aradan sonra yeniden Antalya’da sahne alan orkestra ve operanın yıldız isimleri, 196 ülkenin katılımıyla gerçekleşen dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından COP31’de verdiği konserle büyük beğeni topladı.

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Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da konser verdi. Dünyanın farklı ülkelerinden 100 bine yakın katılımcıyı bir araya getiren zirvenin programında yer alan ‘Yarına Müzikal Bir Yolculuk’ konseri, COP31 Yeşil Alan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen konser, Limak Filarmoni Orkestrası’nın dört yıl aradan sonra Antalya’da verdiği ilk konser oldu.

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Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası’na, Viyana Devlet Operası’ndan Arena di Verona’ya uzanan uluslararası kariyeriyle tanınan ünlü tenor Murat Karahan ile Milano’daki La Scala ve Viyana Devlet Operası gibi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde performans sergileyen İtalyan soprano Mariam Battistelli eşlik etti. Limak’ın 50. kuruluş yılında gerçekleşen konserde, opera dünyasının seçkin eserlerinden oluşan performanslar sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

COP31 SAHNESİNDE OPERANIN SEÇKİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olan COP31 kapsamında sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası, opera repertuvarının klasikleşmiş eserlerinden Türk ve dünya müziğinin sevilen örneklerine uzanan özel bir seçki sundu. Dünyanın önde gelen opera sahnelerinde üstlendiği başrollerle tanınan tenor Murat Karahan, Puccini’nin Turandot operasından ‘Nessun dorma’, Nino Rota’nın ‘Parla più piano’ ve Joaquín Rodrigo’nun ‘Aranjuez’ eserlerindeki güçlü yorumuyla dikkat çekti. Türkçe repertuvarında yer alan Şehrazat’ın ‘Kıyamam’ şarkısında ise sanatseverlerden büyük alkış aldı. Andrea Bocelli gibi dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan soprano Mariam Battistelli ise Puccini’nin Gianni Schicchi operasından ‘O mio babbino caro’, Gounod’nun Roméo et Juliette operasından ‘Je veux vivre’ ve My Fair Lady müzikalinden ‘I Could Have Danced All Night’ performanslarıyla büyük beğeni topladı.

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İki sanatçının birlikte seslendirdiği Verdi’nin La Traviata operasından ‘Libiamo ne’ lieti calici’ (Brindisi) ve ‘Time to Say Goodbye’ eserleri, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın birinci şefi olarak görev yapan, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın farklı ülkelerinde orkestralar yöneten şef ve besteci Hasan Niyazi Tura yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası ise Türk Beşleri’nin önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin’in ‘Köçekçe’ adlı dans rapsodisini seslendirerek geleneksel Türk müziğinin ritimlerini senfonik yorumla buluşturdu.

ULUSLARARASI SAHNEDEKİ YENİ DURAĞI COP31

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Limak Filarmoni Orkestrası'nın COP31 kapsamında verdiği konser, topluluğun uluslararası sanat yolculuğunda da önemli bir buluşma oldu. İlk yurt dışı konserini 2024 yılında Barselona'nın kültürel simgelerinden Palau de la Música Catalana'da (Katalan Müzik Sarayı) gerçekleştiren orkestra, iki yıl sonra bu kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 196 ülkeyi bir araya getiren COP31'in kültür-sanat programında yer aldı. Limak'ın 50. kuruluş yılında gerçekleşen konser, orkestranın uluslararası ölçekteki etkinliklerde üstlendiği kültür-sanat rolüne yeni bir halka ekledi.

‘KÜLTÜR VE SANAT, ORTAK GELECEĞİMİZİN EN GÜÇLÜ BAĞLARINDAN BİRİ’

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Limak Filarmoni Orkestrası'nı sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla kurduklarını ve dokuz yıldır sürdürdükleri bu çalışmanın COP31 gibi dünyanın önde gelen uluslararası organizasyonlarından birinde karşılık bulmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şunları söyledi:

“Limak’ın yarım asırlık geçmişine baktığımızda, bugün geldiğimiz noktayı yalnızca hayata geçirdiğimiz projelerle değil, topluma ve gelecek kuşaklara bırakacağımız izlerle de değerlendiriyoruz. 50. kuruluş yılımızda, dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan COP31’de kültür ve sanatla da yer almak bu açıdan ayrı bir anlam taşıyor. Farklı ülkelerden insanların aynı müziği dinlemek, aynı duyguları paylaşmak için bir araya gelmesi, sanatın sınırları aşan gücünü bir kez daha hatırlatıyor. Nereden geldiğimizden, hangi dili konuştuğumuzdan bağımsız olarak müzik aracılığıyla ortak bir bağ kurabiliyoruz.

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Limak Filarmoni Orkestrası’nı 2017 yılında bu anlayışla kurduk. Çok sesli müziği daha fazla insanla buluşturmayı hedefledik. Aradan geçen dokuz yılda dünyanın önde gelen opera sanatçılarıyla çalıştık, Türkiye’nin farklı şehirlerinde binlerce sanatsevere ulaştık. Bugün orkestramızın geldiği noktayı görmek, başladığımız günden bu yana gösterilen emeğin en güzel karşılığı. Bu özel konserin gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm sanatçılarımıza, orkestra üyelerimize ve bizlerle bu akşamı paylaşan sanatseverlere teşekkür ediyorum.”