ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3'ü doğuştan görme engelli, biri felç nedeniyle yatalak olan 4 kardeş, birbirlerine destek olarak yaşamlarını sürdürüyor. Evlerinin önündeki araç yoğunluğu ve hatalı park sorunları nedeniyle dışarı çıkmakta ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan İltar kardeşler, sokaklarına kaldırım yapılmasını talep etti. Kardeşlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan komşuları Emre Akın, "Bu insanlar aylarca evinden sokağa çıkamadı. Kaldırım bu insanların eli ayağı olacak, özgürlük olacak" dedi.

Serik ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde oturan İltar çiftinin 8 çocuğundan 3'ü görme engelli dünyaya geldi. Görme engelli kardeşlerden Muhammer İltar (57), kız kardeşi Esmahan (64) ile Durkadın İltar (59) babalarını 1990'da, annelerini 2003 yılında kaybetti. Görme engelli kardeşlerin, diğer kardeşi Cemile de (61) 30 yıl önce felç geçirdiği için yatağa mahkum oldu. Bu süreçte diğer kardeşlerinin desteğiyle yaşamlarını sürdüren 4 kardeş, 4 yıl önce Yeni Mahalle'de kendilerine ait evde birlikte yaşamaya başladı.

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SOKAĞA BIRAKILAN ARAÇLAR YAŞAMLARINI ZORLAŞTIRDI

Evlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilen, birbirlerine destek olan İltar kardeşlerin bakımına, yeğenleri Aziz Çilekçi ve komşuları Emre Akın yardımcı oluyor. İltar kardeşlerin oturduğu evin sokağında yer alan okul yenilenip, bu yıl yeniden eğitim öğretime açıldı. Yenilenen okulun öğrenci çıkış kapısının İltar kardeşlerin evinin bulunduğu sokakta yer alması ile görme engelli kardeşler ulaşım sorunu yaşamaya başladı.

ARAÇ YOĞUNLUĞUNDAN EVDEN ÇIKAMIYOR

Araç yoğunluğu ve kaldırım bulunmaması nedeniyle sokağa çıkmaya tereddüt ettiğini, market ve günlük alışverişini yapmakta zorlandığını anlatan Muhammer İltar, "Okul açılmadan önce ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayabiliyordum. Bastonumla okulun duvarını takip ederek markete ve manava gidebiliyordum. Okulun yenilenip, öğrenci çıkış kapısının sokağımızda yer almasıyla servis araçları ve otomobiller park etmeye başladı" dedi.

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'YOL TAMAMEN KAPANIYOR'

Evinden çıktığında yaşadığı sorunları anlatan İltar, "Servisleri, araçları sokağa park ediyorlar. Yol tamamen kapanıyor. Yoldan geçmekte zorlanıyorum. Daha önce bir kadının yardımıyla 2 aracın arasından yan dönerek, elimde poşetlerle geçtim. Park halindeki araçların arasından geçmeye çalışırken yumurtaları düşürüp, kırdığım da oldu. Markete, berbere bile gidemedim. Berbere gidemediğimden sakallarım uzadı. Sokağa çıkamadığım için mağdurum" diye konuştu.

'KALDIRIM ELİM AYAĞIM OLACAK'

Evlerinin bulunduğu sokağa kaldırım talep eden İltar, "Muhtar 'Senin için ışıklandırma yapıyorum' dedi. Ben de 'Bana ışığın ne faydası var? Sen bana kaldırım yaptır' diyerek şakalaştık. Kaldırım elim ayağım olacak. Sokağımıza görme engelliler için klavuz izli kaldırım yapılırsa rahatlıkla dışarı çıkıp ihtiyaçlarımızı karşılarım" dedi. Yatağa bağımlı Cemile'nin bakımını üstlenen kız kardeşi Durkadın İltar, "Elimden geldiği kadar bakıyorum. Suyunu veriyorum, ihtiyacını getiriyorum. Zor oluyor, kendimiz de mağduruz" diye konuştu.

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'KALDIRIM BU İNSANLARIN ELİ AYAĞI OLACAK'

İltar kardeşlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan komşusu Emre Akın ise şöyle konuştu: "Okul açılmadan önce dışarıdaki ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyordu. Okul açılıp, kapısı sokakta yer alınca bu sokağa karşılıklı araç bırakılmaya başlandı. Bu insan aylarca evinden sokağa çıkamadı. Sokağa, evine kadar engelli kaldırımı talep ediyoruz. Kaldırım bu insanların eli ayağı olacak, özgürlük olacak."