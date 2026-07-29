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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

        Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

        - Tahliye edilen evlerden bazıları zarar gördü

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

        Tedbir amacıyla evler tahliye edilirken, bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.


        Yangında tahliye edilen evlerden bazıları yandı.

        Öte yandan, yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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