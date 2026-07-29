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        GÜNCELLEME 4 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 23:23 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 4 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

        Yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı.

        - Tahliye edilen evlerden bazıları zarar gördü

        Rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşan yangın nedeniyle 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.


        Tahliye edilen evlerden 10'u yandı, bazı vatandaşlar ise küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

        Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Güneş, "Ekiplerin sahada çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, yangının enerjisi azaldı, gece saatlerinde aşırı rüzgar çıkmazsa sabaha kadar kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yangından yaklaşık 50 hektarlık bir alan etkilendi. Yangını kontrol altına alabilirsek sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

        Güneş, kapanan Kumluca-Kemer kara yolunun da trafiğe açıldığını bildirdi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Öte yandan, Yazır Mahallesi'nde yanan evlerde soğutma çalışmaları yürütülüyor.

        - Yangından kurtarılan hayvanlar tedavi edildi

        Kemer Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler, Kumluca'nın Yazır Mahallesi'ne gelerek yangından etkilenen hayvanları topladı.

        Alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlar, veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi. Yanan bir kedinin yaraları sarıldı, ısı çarpması geçiren bir köpeğe de buz tedavisi uygulandı. Diğer hayvanlara da besin ve oksijen takviyesi yapıldı.

        Kemer Veteriner Kliniğinde görev yapan veteriner hekim Olgun Aslan, yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlara acil müdahalede bulunduklarını, durumlarını stabil hale getirdiklerini ve sağlıklarını yakından takip ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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