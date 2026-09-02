KKTC'de hakkında yakalama kararı bulunan kişi Antalya'da yakalandı

Demre'de 1 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanan S.A, sınır dışı işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Yapılan incelemede S.A'nın Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve KKTC'de hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Demre'de kontrol edilen botta, O.T. ile KKTC vatandaşı S.A. tespit edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

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