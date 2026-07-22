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        Kumluca'da sokak basketbolu turnuvası tamamlandı

        Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kumluca'da sokak basketbolu turnuvası tamamlandı

        Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

        Turnuvanın son gününde Yıldızlar kategorisi final karşılaşmaları ile Büyükler kategorisi yarı final ve final maçları oynandı.

        Yıldızlar kategorisinde Üç Pençeler şampiyonluğa ulaşırken, Büyükler kategorisinde Lemon Mimarlık Art Gıda 2 birinciliği elde etti.

        Büyükler kategorisinde Dokuz-Sıfır-Altı ikinci, Olympos Ali Atalay Emlak ile Last Champions ise üçüncü oldu.

        Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen üç sayılık atış yarışmasına 9 sporcu katıldı. Yarışmayı Olympos Ali Atalay Emlak takımından Hasan Tan kazandı.

        Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından verildi.

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