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        Manavgat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Manavgat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 yolcu yaralandı.

        Leyla Kulaz'ın (38) kullandığı 07 ALB 430 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşağıl Kavşağı'nda Manavgat'tan Antalya yönüne ilerlediği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Ümit Karademir (52) yönetimindeki 07 CCV 196 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan Ayva (38) ve Sevda Kulaz (37) hafif yaralandı.

        Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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