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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Meme kanserinde şekil kaybı tarihe karışıyor Prof. Dr. Sadullah Girgin: "Onkoplastik cerrahiyle meme kanserinde beden bütünlüğünü koruyoruz"

        Meme kanserinde şekil kaybı tarihe karışıyor Prof. Dr. Sadullah Girgin: "Onkoplastik cerrahiyle meme kanserinde beden bütünlüğünü koruyoruz"

        Meme kanseri tedavisinde gelişen cerrahi teknikler sayesinde hastaların hem kanserden kurtulmasının hem de beden bütünlüğünün korunmasının mümkün hale geldiğini belirten Prof. Dr. Sadullah Girgin, onkoplastik meme cerrahisinin önemine dikkat çekti. Girgin, "Onkoplastik cerrahiyle onkolojik güvenlikten ödün vermeden memenin doğal şekli korunabiliyor, gerekli durumlarda ise eş zamanlı yeniden meme oluşturulabiliyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Meme kanserinde şekil kaybı tarihe karışıyor Prof. Dr. Sadullah Girgin: "Onkoplastik cerrahiyle meme kanserinde beden bütünlüğünü koruyoruz"

        Meme kanseri tedavisinde gelişen cerrahi teknikler sayesinde hastaların hem kanserden kurtulmasının hem de beden bütünlüğünün korunmasının mümkün hale geldiğini belirten Prof. Dr. Sadullah Girgin, onkoplastik meme cerrahisinin önemine dikkat çekti. Girgin, "Onkoplastik cerrahiyle onkolojik güvenlikten ödün vermeden memenin doğal şekli korunabiliyor, gerekli durumlarda ise eş zamanlı yeniden meme oluşturulabiliyor" dedi.

        Meme kanserinin kadınların yaşamında fiziksel ve psikolojik açıdan önemli etkiler oluşturduğunu ifade eden Memorial

        Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Sadullah Girgin günümüzde gelişen cerrahi yöntemlerle tedavi sürecinde hastaların yaşam kalitesini korumanın da öncelikli hedeflerden biri haline geldiğini söyledi. Geçmişte meme kanseri nedeniyle memenin tamamının alınmasının sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Girgin, modern cerrahi yaklaşımların bu alanda önemli imkanlar sunduğunu kaydetti.

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        "Şekil bozukluklarının önüne geçilebiliyor"

        Onkoplastik cerrahinin meme kanseri cerrahisi ile plastik cerrahi prensiplerini bir araya getiren multidisipliner bir yöntem olduğunu aktaran Girgin, "Geleneksel meme koruyucu cerrahide tümör, çevresinde güvenli cerrahi sınır bırakılarak çıkarılır. Ancak özellikle büyük tümörlerde veya meme hacminin küçük olduğu hastalarda bu işlem sonrasında çöküntüler, şekil bozuklukları ve asimetriler meydana gelebilir. Onkoplastik cerrahiyle bu sorunların önüne geçilmesi ve memenin doğal görünümünün korunması hedeflenir" diye konuştu.

        İki farklı teknik uygulanıyor

        Onkoplastik cerrahinin hastanın ihtiyaçlarına göre iki farklı yöntemle gerçekleştirilebildiğini belirten Girgin, "Meme içi kaydırma tekniklerinde tümör güvenli sınırlarla çıkarıldıktan sonra geride kalan sağlıklı meme dokusu yeniden şekillendirilerek oluşan boşluk doldurulur. Daha geniş doku kayıplarının bulunduğu durumlarda ise vücudun farklı bölgelerinden alınan dokularla meme formunun korunması sağlanabilir. Böylece kanser cerrahisinin gereklilikleri yerine getirilirken estetik açıdan da başarılı sonuçlar elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

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        "Her hastaya özel planlama yapılıyor"

        Her meme kanseri hastasının onkoplastik cerrahi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Girgin, tümörün evresi, yerleşim yeri, memenin anatomik yapısı ve hastanın beklentilerinin tedavi planında belirleyici olduğunu söyledi. Geniş tümörlü bazı vakalarda onkoplastik tekniklerle memenin korunmasının mümkün olabildiğini dile getiren Girgin, memenin tamamen alınmasının gerektiği hastalarda da farklı cerrahi seçeneklerin bulunduğunu belirtti. Girgin, "Kanserin yayılımı veya çok odaklı olması nedeniyle mastektomi gereken hastalarda, uygun vakalarda deri örtüsü ve meme başı korunabiliyor. Aynı ameliyat sırasında gerçekleştirilen rekonstrüksiyonla meme, hastanın kendi dokusu veya protez kullanılarak yeniden oluşturulabiliyor. Böylece hasta ameliyattan uyandığında meme onarımı da tamamlanmış olabiliyor" dedi.

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        "Onkolojik güvenlikten taviz verilmiyor"

        Onkoplastik cerrahinin en önemli avantajlarından birinin kanser tedavisinin başarısını korurken hastanın beden bütünlüğüne de katkı sağlaması olduğunu ifade eden Girgin, uygun hastalarda geniş cerrahi sınırlarla tümörün çıkarılabildiğini ve bu yöntemin standart cerrahi yaklaşımlarla karşılaştırılabilir onkolojik sonuçlar sunduğunu kaydetti. Ameliyat sonrasında hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerinin psikolojik ve sosyal iyileşme açısından da önemli olduğunu belirten Girgin, "Memenin korunması veya yeniden oluşturulması, kadınların beden algısı ve özgüveni açısından önemli bir katkı sağlıyor. Hastaların sosyal yaşama dönüşleri ve tedavi sürecine uyumları açısından da olumlu etkileri bulunuyor. Ayrıca uygun vakalarda kanser cerrahisi ile estetik onarım aynı ameliyat sırasında gerçekleştirilebiliyor. Böylece hastalar birden fazla operasyon geçirmek zorunda kalmayabiliyor" diye konuştu.

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        "Erken tanı ve kişiye özel tedavi önemli"

        Meme kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Sadullah Girgin, modern cerrahi yöntemlerin her hastaya uygun olmayabileceğini, bu nedenle tedavi planının uzman ekip tarafından kişiye özel hazırlanması gerektiğini belirtti. Girgin, "Amacımız yalnızca hastayı kanserden arındırmak değil, tedavi sonrasında da yaşam kalitesini ve beden bütünlüğünü mümkün olduğunca korumaktır. Erken teşhis ve doğru cerrahi planlamayla hastalarımızın hem sağlıklarına kavuşmaları hem de yaşamlarına güvenle devam etmeleri mümkün" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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