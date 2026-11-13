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        Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, AntalyaManavgat D400 kara yolu Taşağıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Leyla K.’nın kullandığı 07 ALB 430 plakalı otomobil, Taşağıl kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Ümit K.’nın kullandığı 07 CCV 196 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 07 ALB 430 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan A. ve Sevda K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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