Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısı milli takıma taşıdı

–Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde dereceye giren Kumlucalı Turgut Tuğra Arı, Güreş Milli Takımı'na seçildi.



Kumluca Demirspor Kulübü sporcusu Turgut Tuğra Arı, yaklaşık 8 bin 300 sporcunun katıldığı şampiyonada U14 Minikler kategorisinde mücadele etti.



Serbest stilde 141 sporcu arasında beşinci olarak madalya kazanan Arı, elde ettiği başarıyla milli takıma girmeye hak kazandı.



Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Kumlucalı bir sporcunun milli takıma seçilmesinin ilçe adına gurur verici olduğunu söyledi.



İlçede güreş sporuna ilginin yoğun olduğunu belirten Koca, bu ilginin sporcuların başarılarına da yansıdığını ifade etti.



Her branşta sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Koca, "Daha önce boks milli takımına sporcu vermiştik. Geçtiğimiz günlerde judo milli takımına bir sporcu kazandırdık. Şimdi de güreş milli takımına bir sporcumuz seçildi. Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcumuzu kutluyorum." dedi.



Koca, ilçe müdürlüğü olarak tüm spor branşlarına destek vermeyi sürdüreceklerini, yıl içinde boks ve yüzme branşlarında da milli takıma sporcu kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

