Ardahan'da "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Apifitoterapi Çalıştayı" yapıldı

Ardahan'da "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Apifitoterapi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda yapıldı.

Çalıştaya çevrim içi bağlantıyla katılan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan'da böylesine kapsamlı bir organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardahan'ın Posof ilçesi başta olmak üzere Kafkas arı ırkı ve nitelikli arı ürünleri açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Emiroğlu, "Ardahan korunaklı bir arıcılık merkezidir. Hayvancılıktan sonra en temel geçim kaynaklarımızdan biri olan arıcılığın, bu çalıştayla birlikte bölgesel ve ulusal ekonomiye yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeliz Demir de organizasyonun akademik ve bilimsel açıdan önemine değindi.

Çalıştayda, Ardahan'ın arıcılık ve arı ürünleri alanındaki potansiyelinin bilimsel çalışmalarla desteklenerek katma değerli ve sürdürülebilir üretime dönüştürülmesi ele alındı.

Ayrıca üniversite, kamu, sektör ve üreticiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgedeki arıcılığın ulusal ölçekte daha güçlü bir yapıya kavuşturulması ile arı yetiştiriciliği, apiterapi ve fitoterapi çalışmalarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştay, alanında uzman akademisyenler ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sunumlarıyla tamamlandı.