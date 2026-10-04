Ardahan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Posof-Türkgözü kara yolunda seyreden plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil Posof çıkışı 2. kilometrede çarpıştı.

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