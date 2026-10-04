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        Ardahan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Ardahan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Posof-Türkgözü kara yolunda seyreden plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil Posof çıkışı 2. kilometrede çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar Posof ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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