Ardahan'da iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Göle ilçesine bağlı Bellitepe köyü yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 AAJ 976 plakalı kamyon ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyon çarpıştı.

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