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        Ardahan'da iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Ardahan'da iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Göle ilçesine bağlı Bellitepe köyü yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 AAJ 976 plakalı kamyon ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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