Ardahan'da iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 02.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
Ardahan'ın Göle ilçesinde iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Göle ilçesine bağlı Bellitepe köyü yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 04 AAJ 976 plakalı kamyon ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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