Ardahan'da tır ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Güney Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen​​​​​​​ 33 NB 013 plakalı tır ile 75 AE 433 plakalı minibüs çarpıştı.

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