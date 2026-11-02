Ardahan'da tır ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Ardahan'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Giriş: 02.11.2026 - 16:13 Güncelleme:
Ardahan'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 NB 013 plakalı tır ile 75 AE 433 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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