Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın, evin diğer bölümlerine ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın, evin diğer bölümlerine ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde Ali B'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin müdahale ettiği yangın, alevlerin büyümesi üzerine yetkililere bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Yamlı ve eşi pazar tezgâhlarını gezerek alışveriş yaptı
        Ardahan Valisi Yamlı ve eşi pazar tezgâhlarını gezerek alışveriş yaptı
        Ardahan'da üniversite öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi...
        Ardahan'da üniversite öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi...
        Çıldır'da öğrenci servisleri denetlendi
        Çıldır'da öğrenci servisleri denetlendi
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlen...
        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlen...
        Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı