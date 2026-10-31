Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ardahan'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın, evin diğer bölümlerine ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde Ali B'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin müdahale ettiği yangın, alevlerin büyümesi üzerine yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.