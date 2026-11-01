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        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan tel peyniri tartışmalarına net mesaj: "İki şehri karşı karşıya koymak doğru değil"

        Son günlerde basında Erzurum ile Ardahan'ı tel peyniri tescili üzerinden karşı karşıya koymaya yönelik yayımlanan haberler üzerine Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan tel peyniri tartışmalarına net mesaj: "İki şehri karşı karşıya koymak doğru değil"

        Son günlerde basında Erzurum ile Ardahan’ı tel peyniri tescili üzerinden karşı karşıya koymaya yönelik yayımlanan haberler üzerine Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, tel peyniri üzerinden iki şehir arasında rekabet ve tartışma ortamı oluşturulmasının doğru olmadığına dikkat çekildi. Bölgenin ortak kültürel değerleri arasında yer alan yöresel ürünlerin, şehirleri karşı karşıya koyan bir tartışma konusu hâline almaması gerektiği vurgulandı.

        ATSO açıklamasında, ‘Tel Peyniri’nin Hanak yaylalarının endemik bitkileri, Anadolu Esmeri ırkı ineklerin sütü ve asırlık üretim ustalığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 25.03.2024 tarihinde 1563 tescil numarasıyla tescillendiğini bildirdi.

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        Ürünün "mahreç" değil, en sıkı korunan kategorilerden biri olan "menşe adı" tesciline sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Hanak dışında üretilen hiçbir peynirin "Hanak Tel Peyniri" adını veya amblemini kullanamayacağı belirtilirken, Türkiye’nin hiçbir yerinde taklit, haksız veya yanıltıcı adımlara göz yumulmayacağı ve tescilden doğan tüm hukuki ile idari yetkilerin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, Ardahan'ın kendine özgü yöresel ürünlerinin, üretim kültürünün ve gastronomi değerlerinin korunmasının önemine işaret edilerek, bu değerlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda kararlı bir duruş sergilendiği belirtildi.

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        Tel peyniri konusunun sağlıklı, objektif ve tarihi gerçekler çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, iki komşu şehir arasında gereksiz bir ayrışmaya yol açabilecek söylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, kentin yerel değerlerine sahip çıkmaya, yöresel ürünlerin tanıtımını desteklemeye ve Ardahan'ın ekonomik ve kültürel potansiyelini korumaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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