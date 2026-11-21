Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünde Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında yürütülecek güneş enerjisi santrali çalışmaları nedeniyle 5 otopark geçici olarak araç parkına kapatılacak.

Üniversitede yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar dolayısıyla Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Otoparkı, İktisadi İşletme Otoparkı (Acil Servis karşısı), Hasta Yakınları ve Misafir Otoparkı (Mühendislik Fakültesi yanı), Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri Otoparkı ile Atatürk Kongre Merkezi ve Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki AKM Otoparkı çalışmalar süresince araç parkına kapalı olacak. Üniversite yönetimi, çalışmalar boyunca kampüs içi ulaşımın daha düzenli sağlanabilmesi amacıyla akademik ve idari personel ile öğrencilerden mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi. GES çalışmalarıyla sürdürülebilir ve çevre dostu kampüs hedefi doğrultusunda enerji verimliliğinin artırılması amaçlanırken, üniversite yönetimi süreç boyunca gösterilecek anlayış ve iş birliği için teşekkür etti.