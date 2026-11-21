MHP Söke İlçe Başkanı Onur Şahin, Söke'nin il olma hedefi doğrultusunda akademik temellere dayanan kapsamlı bir dosya hazırladıklarını belirterek, çalışmayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunacaklarını açıkladı.

MHP Söke İlçe Başkanı Onur Şahin, ilçe yönetimiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. MHP Söke İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya MHP Aydın İl Başkan Vekili Abdullah Servet Demirci, İl Başkan Yardımcıları Alaattin Kılınç, Bekir Değirmenci, Fatih Beyazoğlu ve Ümmet Akın, Söke Belediye Başkan Vekili Şeref Başar ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Esat Çalık da katıldı. 24 Temmuz'da gerçekleştirilen kongrenin ardından göreve başlayan MHP Söke İlçe Başkanı Onur Şahin, geçen süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken ilçe yönetim kurulunu da basın mensuplarına tanıttı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, Cumhur İttifakı'nın yerel yönetimdeki iş birliğine dikkat çekti. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine MHP'li meclis üyesi Esat Çalık'ın atanmasının, Belediye Başkan Vekili Şeref Başar'ın görevine devam etmesinin ve diğer meclis üyelerinin önemli komisyonlarda yer almasının bu iş birliğinin göstergeleri olduğunu ifade eden Şahin, Cumhur İttifakı'nın Söke'de hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiğini söyledi. Söke'de altyapı başta olmak üzere devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Şahin, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

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Şahin açıklamasında, "Söke Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra Söke'de hizmet atağının arttığını görüyoruz. MHP İlçe Yönetimi olarak, Söke'nin bütün sorunlarına hakimiz. Hizmet atağına katkı sağlamak üzere kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki süreçte hizmetlerimiz artarak devam edecek. Daha fazla sahada olacağız. Belediye Başkan Yardımcımız ve meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızın acil taleplerine çözüm üretmek için çalışıyoruz. Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti Söke İlçe Başkanımız Saki Oğuz ile de gece gündüz dirsek teması içerisinde çalışıyoruz. İl yönetimimizden ve il başkanımızdan da büyük destek görüyoruz. Devlet kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bizi makamda değil, sahada daha fazla görmeye alışacaksınız" dedi.

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Söke'nin il olma hedefi için akademik dosya hazırlığı

Toplantının en dikkat çekici açıklaması ise Söke'nin il olma hedefiyle ilgili oldu. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de yeni illerin belirlenmesine yönelik açıklamalarının ardından Söke için de harekete geçtiklerini belirten İlçe Başkanı Onur Şahin, kapsamlı ve akademik temellere dayanan bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Nazilli'nin il olma konusunda dosya hazırlamasının ardından Söke'nin de bu sürece dahil olduğunu belirten Şahin, aceleci davranmak yerine güçlü verilerle desteklenen bir çalışma ortaya koymak istediklerini söyledi. Söke'nin sıradan bir ilçe olmadığını, tarımı, sanayisi, kültür ve turizmiyle Türkiye'deki birçok ilden daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Onur Şahin, "Nazilli'nin dosya vermesinin ardından Söke olarak biraz geç kalmış gibi görünebiliriz. Ancak biz bu çalışmayı akademik olarak yapmak istedik. Hazırladığımız dosyayı zamanı geldiğinde siz basın mensuplarına da sunacağız. İl Başkanımız Osman Gazi Cihangiroğlu ile Ankara'ya giderek kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli'ye dosyamızı ileteceğiz" dedi.

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"Söke ve Nazilli il olmayı hak ediyor"

MHP Aydın İl Başkan Vekili Abdullah Servet Demirci de Söke'nin il olma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nazilli'nin bu konuda bir çalışma hazırladığını, Söke'nin ise daha kapsamlı ve akademik bir dosya oluşturmak istediğini belirten Demirci, MHP Aydın İl Başkanlığı olarak iki ilçeye de eşit mesafede olduklarını vurguladı. Demirci, "Onur Başkan daha kapsamlı ve akademik bir çalışma yapmak istedi. İl Başkanlığı olarak iki değerli ilçemiz Söke ve Nazilli'ye eşit bakıyoruz. İki ilçemiz de değerli ve il olmayı hak ediyor. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Onur Başkan ile sürekli istişare halindeyiz" diye konuştu.

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"Söke'de birlik ve ortak akıl eksik"

Söke'de ikamet eden ve iş hayatını da ilçede sürdüren biri olarak kentin gelişimine ilişkin gözlemlerini paylaşan Demirci, il olma hedefinin yalnızca siyasi girişimlerle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Söke'de birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Demirci, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından diğer kuruluşlara kadar herkesin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesinin önemini vurguladı. Toplantı karşılıklı fikir alışverişi ve çeşitli görüşlerin dile getirilmesiyle son buldu. MHP İlçe Başkanı Onur Şahin, önümüzdeki süreçte basın mensuplarıyla daha fazla bir araya geleceklerini dile getirdi.