Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Didim'de ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Ata Tohumlarının korunması, üretiminin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim sağlayarak hem Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Didim ilçesinde marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, hassasiyetlerinden ve çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.