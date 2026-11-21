Ege Bölgesi'nin asırlık gelenekleri arasında yer alan deve güreşleri öncesinde Aydın'da pehlivan develer havutlanmaya başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte deve sahipleri, sezon boyunca arenalarda mücadele edecek pehlivan develerini güreşlere hazırlarken, geleneksel havutlama işlemiyle birlikte deve güreşi heyecanı da kendini hissettirmeye başladı.

Aydın başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğun ilgi gören deve güreşleri, her yıl kış aylarında düzenlenen organizasyonlarla binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Yörük kültürünün önemli parçalarından biri olarak kabul edilen deve güreşlerinde sezon öncesi hazırlıkların önemli aşamalarından birini ise havutlama geleneği oluşturuyor. Deve sahipleri, büyük emek ve özenle baktıkları pehlivan develerini yeni sezona hazırlamak için geleneksel uygulamaları sürdürüyor.

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Develerin sırtına yerleştirilen havutlar, deve güreşi kültürünün en dikkat çekici unsurları arasında bulunuyor. Develerin isimlerinin ve çeşitli süslemelerin yer aldığı havutlar, güreş alanlarında görsel şölen oluştururken, deve sahipleri de hayvanlarının hem görünümüne hem de hazırlıklarına büyük önem veriyor. Havutlama işleminin ardından çul, kolan, zil, püskül ve çeşitli süslemelerle donatılan pehlivan develer, heybetli görünümleriyle arenalara çıkmaya hazırlanıyor.

Aydın'da geçmişten günümüze yaşatılan deve güreşleri, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde bölgenin kültürel mirasının da önemli bir parçası olarak görülüyor. Deve sahiplerinin büyük emek verdiği pehlivan develer, kış boyunca farklı ilçelerde düzenlenen güreş festivallerinde karşı karşıya geliyor. Güreşleri izlemek için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da hem geleneksel kültürü yaşatıyor hem de festival alanlarında renkli görüntüler oluşturuyor.

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Havutlama çalışmalarıyla birlikte Aydın'da deve güreşi sezonunun hareketliliği de artarken, pehlivan develerin arenaya çıkacağı organizasyonlar için hazırlıklar sürüyor.