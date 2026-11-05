Aydın'da 17 ilçede üreticilerle buluşulacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00’te kentin 17 ilçesinde üreticilerle bir araya gelinecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerle doğrudan iletişim kurulması ve tarımsal konularda bilgilendirme yapılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aydın'da gerçekleştirilecek buluşmalarda, tarım ekipleri sahada üreticilerle bir araya gelecek. İlçelere bağlı belirlenen mahallelerde eş zamanlı düzenlenecek programlarda üreticilerin talep ve sorunları dinlenerek merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme yapılacak.

Buluşmalarda bölgesel ve yöresel ürünler, incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin ve kestane üretimi hakkında eğitim ve bilgilendirme gerçekleştirilecek. Ayrıca pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri, BReçete uygulaması, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve anız yakmanın önlenmesi konuları da ele alınacak.

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Üreticilerin sorularının yanıtlanacağı buluşmalar, Bozdoğan'da Örentaht, Buharkent'te Feslek, Çine'de Bucak, Didim'de Akyeniköy, Efeler'de Baltaköy, Germencik'te Dambınar, İncirliova'da Arzular, Karacasu'da Bingeç, Karpuzlu'da Ovapınarı, Koçarlı'da Yeniköy, Köşk'te Mezeköy, Kuşadası'nda Yaylaköy, Kuyucak'ta Kayran, Nazilli'de HasköyKavacık, Söke'de Sofular, Sultanhisar'da Kavaklı ve Yenipazar'da Doğu mahallelerinde gerçekleştirilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri tarımsal konularda bilgilendirmek, sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen buluşmalara tüm üreticileri davet etti.