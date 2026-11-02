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        Aydın'da 18 aranan şahıs yakalandı

        Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Aydın'da 18 aranan şahıs yakalandı

        Aydın’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs yakalandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2931 Ekim 2026 tarihleri arasında 83 unsur ve 238 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ÇEMBER148 operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin 02 yıl, 4’ünün 25 yıl, 1’inin 510 yıl, 2’sinin 1020 yıl ve 1’inin 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıslardan 4’ünün hırsızlık, 2’sinin yağma, 2’sinin yaralama, 1’inin dolandırıcılık, 1’inin uyuşturucu ve 3’ünün çeşitli suçlardan, 5’inin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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