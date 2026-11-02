Aydın'da 18 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2931 Ekim 2026 tarihleri arasında 83 unsur ve 238 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ÇEMBER148 operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin 02 yıl, 4’ünün 25 yıl, 1’inin 510 yıl, 2’sinin 1020 yıl ve 1’inin 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıslardan 4’ünün hırsızlık, 2’sinin yağma, 2’sinin yaralama, 1’inin dolandırıcılık, 1’inin uyuşturucu ve 3’ünün çeşitli suçlardan, 5’inin ise ifadeye yönelik arandığı bildirildi.

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs yakalandı.

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