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        Sultanhisar Kaymakamı Ateş, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulun eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Sultanhisar Kaymakamı Ateş, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulun eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        İlçedeki eğitim kurumlarına yönelik temasları kapsamında Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesine gelen Kaymakam Ali Ekber Ateş'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da eşlik etti. Okulda karşılanan Kaymakam Ateş, ziyaret kapsamında okul yönetiminden eğitimöğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun genel işleyişi ve eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ateş, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet ederek eğitim sürecine ilişkin görüşlerini dinleyen Kaymakam Ateş, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette okul yaşamı ve eğitim süreçleri üzerine konuşan Kaymakam Ateş, gençlerle bir araya gelerek onların düşüncelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğretmen ve öğrencilerle sohbet edildi.

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        Ziyaret, okulda yürütülen eğitimöğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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