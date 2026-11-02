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        Kuşadası'nda voleybol heyecanı kupa töreniyle sona erdi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocukların katılımıyla düzenlenen Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası, kupa töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Kuşadası'nda voleybol heyecanı kupa töreniyle sona erdi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocukların katılımıyla düzenlenen Bizim Çocuklar Türkiye 8. Voleybol Şampiyonası, kupa töreniyle sona erdi.

        Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 28 Ekim1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyona, beş gün boyunca voleybol heyecanına sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların mücadele ettiği organizasyonda sporcular, hem takımları adına başarı elde etmek hem de yeni arkadaşlıklar kurmak için sahaya çıktı. Müsabakalar boyunca rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma ön plana çıktı. Farklı illerden gelen çocuklar, voleybol aracılığıyla bir araya gelerek takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etmenin önemini deneyimledi.

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        Şampiyonanın kapanış ve kupa töreni, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, organizasyona katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu da paylaşıldı.

        Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonaya katılan tüm takımlar, sporcular ve organizasyonda emeği geçenler tebrik edildi. Açıklamada, sporun yalnızca kazanmak ve kaybetmekten ibaret olmadığına dikkat çekilerek dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının önemine vurgu yapıldı.

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