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        Dalama Kırıklar Mahallesi'nde 15 yıllık hayır geleneği yaşatıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Kırıklar Mahallesi'nde mahalle halkının katkılarıyla düzenlenen 15. Geleneksel Hayır Cemiyeti, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Dalama Kırıklar Mahallesi'nde 15 yıllık hayır geleneği yaşatıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Kırıklar Mahallesi'nde mahalle halkının katkılarıyla düzenlenen 15. Geleneksel Hayır Cemiyeti, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

        Dalama Kırıklar Mahallesi Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, programda yıllardır sürdürülen hayır geleneği bir kez daha yaşatıldı. Vatandaşlar aynı sofranın ve ortak manevi değerlerin etrafında buluştu. Mahalle halkının katkı ve dayanışmasıyla gerçekleştirilen cemiyet, farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirdi. Geleneksel hale gelen organizasyonla mahalledeki birlik, beraberlik ve yardımlaşma duyguları pekişirken, toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çekildi. Program kapsamında Dalama Kırıklar Mahallesi Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.

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        Mahalle halkının katkılarıyla 15'incisi düzenlenen Geleneksel Hayır Cemiyeti, yapılan dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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