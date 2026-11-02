Kontrolden çıkan otomobil eve çarptı: 3 yaralı

Kaza dün Işıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAN 007 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (67), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki müstakil eve çarptı. Yaşanan kaza sonrası araçta bulunan sürücü M.K. ile yolcular H.K. ve Ş.K. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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