Aydın'da yağışlı hava devam edecek
Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre havanın bugün, Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 21 ila 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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