Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da yağışlı hava devam edecek

        Aydın'da yağışlı hava devam edecek

        Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Aydın'da yağışlı hava devam edecek

        Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Meteoroloji verilerine göre havanın bugün, Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 21 ila 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kuşadası'nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü
        Kuşadası'nda yağmur kazaya neden oldu: 1 ölü
        Aydın'da otomobilin evin balkonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobilin evin balkonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Nazilli'deki mücadelede kazanan çıkmadı
        Nazilli'deki mücadelede kazanan çıkmadı
        Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı
        Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı