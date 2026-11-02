Didim'de hamsi kota uygulaması
Aydın'ın Didim ilçesinde 20262027 su ürünleri av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota uygulama denetimleri devam ediyor.
Aydın’ın Didim ilçesinde 20262027 su ürünleri av sezonu kapsamında hamsi avcılığına yönelik kota uygulama denetimleri devam ediyor.
Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 20262027 su ürünleri av sezonunda uygulanan Hamsi Kota Uygulaması çerçevesinde kontroller gerçekleştiriliyor.
İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "20262027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz devam ediyor" denildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.